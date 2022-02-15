Шольц подтвердил обещание Зеленского начать обсуждение законопроектов о статусе Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции.

«Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы… очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят). это хорошая подвижка», – приводит слова Шольца РИА «Новости».

Кроме того, Шольц подчеркнул, что все стороны конфликта должны придерживаться Минских соглашений.

Накануне Зеленский обсудил с Шольцем итоги недавних переговоров советников глав стран-участниц «нормандского формата», а также подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне глав государств.

Напомним, Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.