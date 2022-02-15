 

Путин ответил на вопрос о действиях РФ после отвода сил

15.02.2022, 17:52, Новости дня
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.

«Как РФ будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».

При этом Путин отметил: «Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас».

Президент подчеркнул, что РФ «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».

«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.



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