Для любителей асимметрии: 10 идей эффектной стрижки пикси-боб

Асимметричный пикси-боб станет трендом 2022 года. Эта стрижка выглядит эффектно и броско, привлекает к себе всеобщее внимание. И она идеально подойдет любительницам смелых образов. Но стоит помнить, что такая стрижка нуждается в более тщательном уходе.

Пикси-боб со скрытым подрезом

Эта стрижка станет отличным выбором для тех, кто хочет всегда оставаться в центре внимания. Ведь с ней любая женщина будет выглядеть как шикарная рок-звезда. При этом прическа хорошо сочетается с любым типом волос. А обладательницам круглой формы лица помогает зрительно удлинить овал благодаря приподнятой макушке.

Стрижка пикси-боб с асимметричной челкой

Этот оригинальный вариант стрижки идеально подходит обладательницам круглой формы лица. Благодаря скошенной и асимметричной челке он зрительно удлиняет овал, скрывая недостатки. А текстурные срезы придают мягкость и женственность образу.

Пикси-боб с длинной челкой

Асимметричная стрижка пикси подходит обладательницам всех форм лица и типов волос. Она легка в укладке и не требует много внимания. При этом стрижка придает дополнительный объем локонам и выглядит эффектно и ультрамодно.

Пикси-трапеция с укороченным затылком

Если хотите изменить образ и подчеркнуть свою оригинальность, то эта стрижка станет лучшим выбором. Она зрительно увеличивает объем локонов благодаря градуировке на затылке и удлиненным вискам. Так что такую стрижку стоит сделать обладательницам тонких от природы волос.

Градуированный пикси-боб для волос цвета “соль с перцем”

Эта стрижка идеально сочетается с волосами цвета “соль с перцем”, ведь она подчеркивает натуральный блеск и красоту локонов. Но, чтобы прическа выглядела эффектно, нужно тщательно ее укладывать.

Асимметричный боб с боковым пробором

Этот вариант стрижки подойдет тем, кто не любит часто посещать салон или делать сложные укладки. При этом прическа выглядит женственно и аккуратно и подходит женщинам всех возрастов.

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Удлиненная асимметричная бикси

Удлиненная бикси с асимметрией станет лучшим решением для обладательниц тонких и безжизненных волос. Ведь слои делают локоны более воздушными и придают им движение. А еще эта стрижка омолаживает весь образ и при этом выглядит вполне элегантно.

Многослойный боб с выбритыми боками

Этот вариант стрижки подойдет тем, кто хочет прическу с подрезом, но не решается на это. Удлиненные пряди на висках и макушке скрывают выбритые зоны. Но при этом сама прическа получает дополнительный объем.

Асимметричный пикси-боб для густых волос

Асимметричный боб с боковым пробором станет отличным выбором для обладательниц густых волос. Эта стрижка помогает сбалансировать их объем и облегчает укладку.

Скошенный асимметричный боб для прямых волос

Если у вас прямые от природы волосы, то обязательно сделайте себе эту стрижку. Она выглядит ультрамодно, элегантно и женственно и при этом не требует тщательной укладки.