 

Корнилов назвал флажки и ленточки “столетним методом” Киева по решению проблем

15.02.2022, 17:44, Разное
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Эксперт Владимир Корнилов в рамках интервью прокомментировал День единения, который вводится в Украине 16 февраля. По его словам, ленточки и флажки является «старинным методом» Киева по решению многих проблем.
Праздник организован с целью объединения украинцев. Указ о его проведении уже подписал лидер государства Владимир Зеленский. Глава страны уже обратился к гражданам и напомнил о так называемом «нападении РФ», о котором заявил Белый Дом. Президент предложил сделать 16 февраля Днем единения. В 10 часов утра нужно будет исполнить государственный гимн.

Политолог Владимир Корнилов заявил, что методы, которые применяет Владимир Зеленский, не являются новыми. Посредством аналогичных приемом украинцы уже боролись с потенциальными врагами. Сейчас никто не намерен атаковать Киев, в Кремле уже не раз опровергали слухи, распускаемые Штатами.

Все эти мероприятия являются традиционными. Они много лет используются украинцами. Политолог призвал тех, кто не верит в эти слова, пересмотреть фильм «Щорс». То, что государство продолжает разваливаться пи новом президенте, Корнилов считает обычной практикой. Сам же Зеленский уже давно стал «вторым Порошенко», пишет портал «Политэксперт».



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