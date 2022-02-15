Шрайк: Если у Путина осталось хоть какое-то трезвое мышление, он поймет, что украинская армия и Запад готовы к агрессии, и признает “ЛДНР”

Ладно. Вот вам прогноз.

16-го ничего не будет. Эта дата, имхо, не о начале агрессии, а о готовности к агрессии. Стягивали войска, стягивали и достягивали. То есть после 16-го теоретически могут начать. Или нет.

Если начнут, то начнут с провокации на Донбассе, а потом пойдут типа мстить “проклятым фашистам” через тот же Донбасс.

Но если у Путина осталось хоть какое-то трезвое мышление, он поймет, что шара не прокатила. И украинская армия, и Запад готовы реагировать куда жестче, чем в 2014-м.

И тогда он признает “ЛДНР”. И может даже, включит в союзное государство. Потому что совсем ничего при таком замахе он не сделать не сможет – пацаны не поймут.

И выйдет как в старом анекдоте:

– Господа! Господа! А давайте искупаем коней в шаманском!

– О боже, поручик. Какие кони? Какое шампанское?

– Ну ладно, господа. Давайте тогда хотя бы кошку пивом обольем.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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