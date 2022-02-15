 

Петербуржцы ожидают «ледяной каток» к выходным из-за заморозков

15.02.2022, 17:16, Новости дня
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В Петербурге теплый циклон «Вера» к ближайшим выходным сменится минусовыми температурами. Об этом сообщили синоптики. 

Для жителей Петербурга это означает, что образовавшиеся на фоне оттепели лужи, снова превратятся в «ледяной каток». Несмотря на ощущение прихода весны, зимняя погода не сдает свои позиции, к тому же февраль всегда считался самым холодным зимним месяцем. 

Образовавшиеся лужи из талых вод могут стать очередной проблемой не только для горожан, но и профильных ведомств, чья работа нынешней зимой не поддается никакой критике. Несмотря на все обещания чиновников Смольного и губернатора города Александра Беглова взять ситуацию под свой контроль, коммунальщикам до сих пор не удается наладить снегоуборочную кампанию. 

Не вывезенный снег, сосульки, слой наледи на крышах — все это вместе несет угрозу безопасности горожан. Анонсированные синоптиками холода вынудят петербуржцев сменить резиновые сапоги на ледоступы. 

Температурные качели текущей зимой неоднократно бросали вызов жителям города. Но каждый раз коммунальные службы демонстрировали свою несостоятельность перед стихией. В результате их некачественной работы официальные ресурсы Смольного завалены многочисленными жалобами петербуржцев на бездействие властей.

 Ранее чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым обещали взять под контроль ситуацию со «снежными» и «ледяными» проблемами. Но и сегодня город находится в плену снежных куч, а улицы и придомовые территории покрыты толстым слоем наледи, подвергающей безопасность и здоровье горожан опасности.



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