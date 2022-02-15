 

“Омикрон” перегнал “Дельту” в США по скорости распространения

15.02.2022, 17:15, Новости дня
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Впервые вариант коронавируса Омикрон был обнаружен в Южной Африке и Ботсване, но уже в начале декабря 2022 года его официально зафиксировали в Соединенных Штатах Америки. Оказалось, что новый штамм в четыре раза более заразный, чем Дельта.

Ученые объяснили это повышенной трансмиссивностью варианта патогена и его отличной способностью уклоняться от иммунной системы человека. Через неделю после первого обнаружения на Омикрон приходился уже 1% от всех случаев заражений.

Через некоторое время показатель увеличился до 50%, а на данный момент Омикрон поражает людей в 95% от всех случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Он распространяется в четыре раза быстрее известного штамма Дельта.



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