В борьбе с лишним весом поможет полноценный сон

Результаты научной работы, опубликованные в свежем издании научного журнала JAMA Internal Medicine, помогли узнать, что в борьбе с ожирением может помочь полноценный сон.

Сотрудники Медицинского центра университета Чикаго определили, что некоторые люди сталкиваются с ожирением не из-за отсутствия физической активности, как предполагалось ранее.

Эксперимент с участием 80 человек показал, что это происходит из-за избыточного потребления калорий. Также стало известно, что добровольцы с ожирением спали менее 7 часов в день. Когда они увеличивали продолжительность сна, потребление калорий значительно снижалось.