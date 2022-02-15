 

В борьбе с лишним весом поможет полноценный сон

15.02.2022, 17:13, Новости дня
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Результаты научной работы, опубликованные в свежем издании научного журнала JAMA Internal Medicine, помогли узнать, что в борьбе с ожирением может помочь полноценный сон.

Сотрудники Медицинского центра университета Чикаго определили, что некоторые люди сталкиваются с ожирением не из-за отсутствия физической активности, как предполагалось ранее.

Эксперимент с участием 80 человек показал, что это происходит из-за избыточного потребления калорий. Также стало известно, что добровольцы с ожирением спали менее 7 часов в день. Когда они увеличивали продолжительность сна, потребление калорий значительно снижалось.



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