В Тихом океане обнаружена самая экстремальная волна-убийца в истории

Научные сотрудники Университета Виктории исследовали недавний шторм на побережье Британской Колумбии. Их заинтересовала огромная волна высотой 17,6 метра, которая поднялась высоко над другими водными столбами, не превышавшими шести метров.

«Волна-убийца» не раз оправдывала свое название, хотя на этот раз она не принесла повреждений постройкам на берегу и не унесла жизни людей. Многие даже не узнали, что такая огромная волна поднялась на побережье, где живет много рыбаков.

По мнению специалистов, волны в северной части Тихого океана продолжат увеличиваться, так как на этот процесс влияет неуклонное изменение климата планеты.