 

В Тихом океане обнаружена самая экстремальная волна-убийца в истории

15.02.2022, 17:12, Новости дня
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Научные сотрудники Университета Виктории исследовали недавний шторм на побережье Британской Колумбии. Их заинтересовала огромная волна высотой 17,6 метра, которая поднялась высоко над другими водными столбами, не превышавшими шести метров.

«Волна-убийца» не раз оправдывала свое название, хотя на этот раз она не принесла повреждений постройкам на берегу и не унесла жизни людей. Многие даже не узнали, что такая огромная волна поднялась на побережье, где живет много рыбаков.

По мнению специалистов, волны в северной части Тихого океана продолжат увеличиваться, так как на этот процесс влияет неуклонное изменение климата планеты.



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