Профессор Соловей инвестировал в крипту

Профессор Соловей – оппозиционный блогер, работающий в жанре оккультных расследований – сообщил в своем телеграм-канале об инвестициях в крипту.

“Ранее я неоднократно сообщал о крупных инвестициях в крипту из кошельков российских олигархов. К сожалению, средний возраст политически активных граждан у нас не высок, большинство подумало о неких криптовалютах. Разумеется, криптовалюты никак не относятся к политической жизни в России, речь идет об обыкновенной крипте — подвальном помещении для религиозных ритуалов. Все мы знаем о тяге нашего правительства к бункерной жизни, а также все мои подписчики знают о безумных тайных обрядах, проводимых на самом верху властной иерархии. Постройка крипта — оптимальное вложение для любого, кто соприкасается с политикой в России”, — рассказал профессор.

В последующих постах профессор передал отзывы некоторых своих информаторов, которых попросил ознакомиться с постройкой и сравнить с аналогичными, принадлежащими олигархам и чиновникам: “Конечно, не баня, но тоже сгодится” и “При Сталине и копали глубже и строили выше, однако при Сталине и ладана не было, потому сойдет”.

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