Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла.

Камила Валиева вышла на лед второй в заключительной группе участниц. При исполнении короткой программы, она допустила ошибку на приземлении с первого прыжкового элемента – акселя в три с половиной оборота. Затем фигуристка чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. После окончания выступления фигуристка была почти расплакалась, но сдержалась, передает РИА «Новости».

За исполнение короткой программы Валиева получила 82,16 балла, она занимает текущее первое место.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что Камила Валиева провела тренировку короткой программы с ошибкой на тройном акселе.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».