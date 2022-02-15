 

Путин: Шольц настроен на прагматичное взаимодействие с Россией

15.02.2022, 16:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что канцлер настроен на прагматичное двустороннее взаимодействие с Россией.

Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, информирует РИА «Новости».

Кроме того, Путин отметил, что РФ обеспечивает более трети потребностей ФРГ в нефти и газе. РФ продолжит поставки газа через Украину и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность, сказал президент.

Также Путин подчеркнул, что «Северный поток – 2» не имеет политической окраски, он призван укрепить энергобезопасность в Европе.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов.

Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что РФ является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.



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