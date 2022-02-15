 

Мнение: О главном про ковид. Пришло время ох…каких открытий?

15.02.2022, 16:44, Разное
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Что ж, карты раскрываются и правда про ковид выплывает. Горькая, неприятная. Хотя — не удивляет ни разу. И удивительно лишь то, что всё это происходит на третий год пандемии. Когда, казалось бы…

Но — прочь лирику. Ближе к делу. Самое главное про этот ваш ковид заключается в том, что…

«Никакого ковида вообще не существует. Миф это. Продукт совместного творчества чиновников от медицины, продажных политиков и алчной бигфармы.»
ОК, вы скажете: эка невидаль! Да об этом умные люди твердили с самого начала «фейковой пандемии». Только их никто не слушал.

Верно, твердили. Но то были всего лишь слова. Тогда как теперь появились суровые цифры относительно реальности «мифа про ковид».

Вот они, на диаграмме.

Это ответ на вопрос, в каких странах наибольший процент людей верят, что ковида не существует. Верят даже сейчас, на третьем году пандемии. Верят вопреки миллионам смертей в год, медицинским анализам и многочисленным научным публикациям, прямо доказывающим реальность и опасность новой коронавирусной инфекции. Верят в успокоительный миф, отрицающий тревожную #реальность. Удивительные люди…

Больше всего их в Индии — 30%, почти каждый третий взрослый. Следом в тройке лидеров неформального рейтинга человеческой глупости расположились ЮАР (23%) и Индонезия (20%)

Увы, #Россия тоже занимает место в группе лидеров, войдя в первую десятку по доле отрицателей ковида: 13% жителей нашей страны — каждый восьмой! — считают, что #коронавирус — это миф, созданный какими-то могущественными силами, а на самом деле никакого вируса не существует. А меньше всего сторонников этой идеи оказалось в Великобритании: всего 3%. В Дании и Японии их зафиксировано по 4%, а в Швеции — 5%

В общем, горько, неприятно видеть, сколь много соотечественников добровольно записались в ковид-диссиденты и теперь распространяют наполовину чушь, наполовину ложь про «фейковый вирус» и «не страшнее гриппа». С другой стороны, а чего ещё ожидать от людей, поверивших Кашпировскому, Ельцину, Мавроди, Путину?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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