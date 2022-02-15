Жених Манижи Ладо Кватания рассказал об их знакомстве, предстоящей свадьбе и “Евровидении”

Известный клипмейкер, режиссер видеороликов для Хаски, Oxxxymiron, Noize MC, Дельфина и группировки “Ленинград” Ладо Кватания стал гостем очередного выпуска программы “вДудь”. Ладо, жених певицы Манижи, рассказал Юрию Дудю о первой встрече с будущей невестой, о том, при каких обстоятельствах он сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а также признался, как он и его избранница собираются пожениться.

Оказалось, что Ладо и Манижу познакомил общий друг – оператор Андрей Краузов. Судьбоносная встреча была случайной и произошла в 2018 года в клубе “Симачев”.

Мы познакомились в “Симачеве” в тот момент, когда только вышел клип Хаски “Иуда”. И она зашла случайно туда. Мы пили с оператором Андреем Краузовым и Димой Хаски, зашла Манижа, она хорошо знакома с Андреем, они давно дружат. И вот мы вместе отлично провели время. Потом тесно сотрудничали на разных проектах. Позже поехали в Штаты работать над небольшим документальным очерком, начали общаться более тесно, но тогда это не выходило за рамки профессиональных отношений, не переходило в другую плоскость.

Позже Ладо пригласил Манижу в Осетию, во Владивосток, молодые люди провели вместе рождественские и новогодние праздники и сблизились. Кватания считает, что именно это время стало вторым, решающим для них знакомством, когда оба узнали по-настоящему узнали друг друга.

Ладо Кватания и Юрий Дудь Ладо Кватания

Прошлой осенью в Грузии Ладо сделал Маниже предложение. Когда певица ответила Ладо согласием, он сразу повел девушку в храм, чтобы попросить благословения батюшки. Ладо и Манижа – люди разного вероисповедания, он – православный христианин, она – мусульманка. Но влюбленных этот факт совсем не смущает. Более того, Ладо признался, что они собираются провести два обряда бракосочетания: и венчание в христианском храме, и никах в мечети.

Венчание в Грузии, никах в Таджикистане. Я, как и она, отношусь к этому просто. Это некая культурная традиция, которой стоит обязательно воспользоваться, и я никаких противоречий в смешении наших культур не вижу, – сказал Ладо.

Также Кватания высказался насчет участия его любимой на “Евровидении” прошлой весной – сам он, кстати, выступил в роли режиссера-постановщика номера Манижи под песню Russian Woman. Не обошел он стороной и лавину критики, с которой столкнулась певица:

В смысле зачем нам это было нужно. Во-первых, она этого хотела, это было ее давней мечтой. Получилось все очень спонтанно – ей за несколько дней до отбора позвонили… Будем честны – от России такой фигуры не было никогда. Отражающей не традиционные ценности России. И это вызвало колоссальный хейт. Ксенофобы и расисты – все повылезали.

Ладо Кватания родился 22 июня 1987 года в Москве, жил в Грузии, до школы говорил исключительно на мегрельском. Окончил актерский факультет РАТИ-ГИТИС в 2009 году, обучался на сценарных курсах Джона Труби и Пола Брауна в Нью-Йоркской Академии Киноискусства. Во время обучения начал снимать короткометражные фильмы по собственным сценариям. Он снял музыкальные клипы для Оксимирона, группировки “Ленинград” и Хаски. Также создает рекламные ролики для Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa и Yandex. Выпустил один полнометражный фильм “Казнь”, который показал, в том числе, и на кинофестиваль в Сиджесе в ноябре 2021 года.

Манижа и Ладо Кватания, ноябрь 2021 год