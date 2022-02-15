 

“Сладкая девочка”, “Классная, просто шедевр”. В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках

15.02.2022, 16:32, Новости дня
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“Когда создавала интерьер в своей мастерской, много внимания уделяла декору. Меня можно застать в процессе, когда я высушенные, подаренные когда-то розы приклеиваю на найденные в лесу отборные ветки и корневища. Или в строительном магазине покупаю аэрозольные краски, цепи и другие стройматериалы. Впоследствии рождаются причудливые формы и образы, которые совместно создаем с фотографом”, – написала она.

“Сладкая девочка”, – оценили фото подписчики.

“Вы классная. Фотка – просто шедевр”, – написали поклонники.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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