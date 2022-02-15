 

Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Беларусь и Молдову из-за военной активности России

15.02.2022, 16:32, Новости дня
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Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности – “не путешествовать”. 

“Не въезжайте в Беларусь в связи с произвольным применением законов, риском задержания, необычным наращиванием российских военных сил вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанными с этим ограничениями на въезд”, – говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в регионе непредсказуемая, наблюдается повышенная напряженность. 31 января Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске. 

Скриншот: travel.state.gov

Рекомендации не ездить в Молдову связаны также с коронавирусом, “необычной и тревожной военной активностью России вокруг Украины”, а также неурегулированным конфликтом между регионом Приднестровье и правительством страны.

Скриншот: travel.state.gov

Американские СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что глава Белого дома одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения российских войск. По информации The Wall Street Journal, в Украине сейчас находятся около 30 тыс. граждан США. Как сообщает “Голос Америки”, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 9 февраля, что на данный момент в Украине проживают порядка 6,6 тыс. граждан США, включая людей с двойным гражданством.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. Он подчеркнул, что стране угрожает не террористическая организация, а “одна из крупнейших армий в мире”. Это “совсем другая ситуация, и все может произойти очень быстро”, сказал он.

В тот же день ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление “для атаки с севера и окружения Киева”. Министр обороны Алексей Резников 14 февраля заявил, что не верит в этот сценарий. 

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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