 

Ученые рассказали, что повысит количество антител и укрепит иммунитет после вакцины

15.02.2022, 16:16, Новости дня
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Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование, в результате которого выяснилось, что регулярные физические нагрузки способствуют повышению эффективности недавней вакцинации и увеличивают выработки именной системой антител против вирусов.

Известно, что прививки — один из самых эффективных способов терапии и профилактики различных вирусных заболеваний. Эксперты выяснили, как еще можно улучшить положительное воздействие вакцинации.

Регулярные слабые или средние физические нагрузки способствуют ускорению выработки антител и увеличению их количества в организме. Тем не менее, тренироваться нужно не менее 90 минут в день.



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