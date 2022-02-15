Ученые рассказали, что повысит количество антител и укрепит иммунитет после вакцины

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование, в результате которого выяснилось, что регулярные физические нагрузки способствуют повышению эффективности недавней вакцинации и увеличивают выработки именной системой антител против вирусов.

Известно, что прививки — один из самых эффективных способов терапии и профилактики различных вирусных заболеваний. Эксперты выяснили, как еще можно улучшить положительное воздействие вакцинации.

Регулярные слабые или средние физические нагрузки способствуют ускорению выработки антител и увеличению их количества в организме. Тем не менее, тренироваться нужно не менее 90 минут в день.