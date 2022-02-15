 

На “Омикрон”-штамм указывают боль в спине и потеря аппетита

15.02.2022, 16:09, Разное
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Медики назвали необычные симптомы, которые могут свидетельствовать о штамме «Омикрон». По их словам, важно обратить внимание на потерю аппетита и боль в спине.
Врачи заявляют, что человек может чувствовать дискомфортные ощущения в спине. Данный признак «Омикрона» считается как ранний, но до сих пор его не рассматривают в качестве основного.

На инфицирование штаммом «Омикрон» может указывать отсутствие аппетита. Изначально именно по данному симптому можно отличить данную разновидность от «Дельты».

«Омикрон»-штамм отличается ночной потливостью. Человек испытывает дискомфорт, если в помещении достаточно прохладно. Другими симптомами заболевания являются лихорадка, кашель, общая слабость, ломота в теле, пишет портал «Политэксперт».



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