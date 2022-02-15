 

Куйвашев считает, что испорченная картина ученицы Малевича обрела новый смысл

15.02.2022, 16:05, Новости дня
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Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев призвал проявить снисхождение к охраннику «Ельцин центра» Александру Васильеву, который испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской и стал фигурантом дела о вандализме.

«А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, «прозрела», такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение», – написал Кувайшев в своем Instagram.

«Все-таки Васильев – ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», – добавил губернатор.

Ранее охранник екатеринбургского «Ельцин Центра», герой Чечни и Афганистана Александр Васильев, который в свой первый рабочий день испортил картину ученицы Малевича стоимостью 75 млн рублей, заявил, что принял экспозицию за выставку детских рисунков.

Напомним, полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича. Полиция установила подозреваемого в порче картины Анны Лепорской на выставке в «Ельцин Центре», его вызвали на допрос.

Им оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин Центра». Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской.



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