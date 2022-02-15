Литовские военные отправились на Украину для обучения ВСУ системам Stinger
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Литовские военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС страны направились на Украину, они будут помогать ВСУ осваивать полученные из Литвы системы Stinger, сообщили в литовских ВС.
«15 февраля в Украину прибывает группа батальона противовоздушной обороны ВВС армии Литвы», – цитирует сообщение ВС Литвы РИА «Новости».
Несколько недель литовские военные будут помогать украинским коллегам осваивать полученные из Литвы системы ПРО ближней дальности Stinger.
«Всесторонне поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Вооружение и техника без знаний и умений ей владеть – ничто, поэтому вместе с системами противовоздушной обороны ближней дальности Stinger мы делимся знаниями и опытом. Конечно, важно, что мы вместе учимся и перенимаем их опыт – Украина все еще воюет, у них есть новые сведения, важные для обороны нашей страны», – отметил командующий литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемарас Рупшис.
Ранее польские власти сообщили, что решили безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.
До этого власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.
В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет