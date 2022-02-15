Литовские военные отправились на Украину для обучения ВСУ системам Stinger

Литовские военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС страны направились на Украину, они будут помогать ВСУ осваивать полученные из Литвы системы Stinger, сообщили в литовских ВС.

«15 февраля в Украину прибывает группа батальона противовоздушной обороны ВВС армии Литвы», – цитирует сообщение ВС Литвы РИА «Новости».

Несколько недель литовские военные будут помогать украинским коллегам осваивать полученные из Литвы системы ПРО ближней дальности Stinger.

«Всесторонне поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Вооружение и техника без знаний и умений ей владеть – ничто, поэтому вместе с системами противовоздушной обороны ближней дальности Stinger мы делимся знаниями и опытом. Конечно, важно, что мы вместе учимся и перенимаем их опыт – Украина все еще воюет, у них есть новые сведения, важные для обороны нашей страны», – отметил командующий литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемарас Рупшис.

Ранее польские власти сообщили, что решили безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.

До этого власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.