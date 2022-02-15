 

Мнение: Рекордное число поликлиник, ужасы в Норвегии и продление жизни на 10 лет

15.02.2022, 16:00, Разное
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1. Вопреки рассказам о сокращениях в медицине, число поликлиник в России ставит новые рекорды. Амбулаторно-поликлинических организаций в стране уже около 23 тысяч, столько не было никогда. Блогер genby приводит соответствующий график:

https://genby.livejournal.com/976440.html

На графике видно, что во время медицинской реформы сокращения таки были: некоторые медицинские учреждения укрупняли и закрывали. Но закрывали лишь на бумаге, в юридическом смысле: врачи продолжали работать, помещения продолжали использоваться. Просто их приписывали к другому юридическому лицу. Условно, раньше в городе было 4 поликлиники, а стала одна поликлиника с тремя филиалами.

Число посещений пациентов при этом росло, увеличивалось и число врачей:

Интересно, зачем в последние несколько лет решили снова нарастить формальное число юридических лиц в медицине? Реорганизация прошла, неэффективные руководители ушли, порядок наведён? И теперь можно вернуть всё обратно, чтобы не нужно было писать в документах длинных названий, вроде «филиал такой-то поликлиники такой-то?» Или просто власти решили не давать даже формального повода для искусственной критики?

2. Читатели пишут:

В декабре у норвежцев официально был ужас-ужас по статистике заболевших, а сегодня они отменяют все ограничения. Ура, все выздоровели и ковида на этой планете больше нет:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dnQW0J/regjeringen-fjerner-coronatiltakene

Но тут мне присылают уточнение от человека, работающего в норвежской медицине:

3. Норвежские учёные утверждают, что только за счёт изменения диеты можно продлить жизнь на 10 и более лет:

https://hightech.plus/2022/02/09/izmenenie-dieti-mozhet-prodlit-zhizn-na-10-let-i-bolee

Ученые моделировали, что произойдет, если вместо типичного западного рациона человек начнет придерживаться питания с большим количеством овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, а также снизит количество красного и переработанного мяса.

Оказалось, что у молодых и людей среднего возраста продолжительность жизни увеличится более чем на 10 лет. Для людей старше 60 лет — примерно на восемь лет, а после 80 лет примерно на три года.

Интересно, какова здесь доля современной западной зелёной пропаганды по отказу от мяса.

Источник: Место для дискуссий



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