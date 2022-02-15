В Союзе потребителей России предложили способ сдержать цены на продукты
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Для сдерживания цен на продукты необходимо снизить нагрузку на производителей и продавцов в виде дополнительных издержек. Так считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
В частности, Шелищ предложил отказаться от обязательного требования цифровой маркировки товаров, затраты на которую компенсируются из карманов покупателей. Кроме того, глава Союза потребителей призвал правительство активнее поддерживать нуждающиеся категории граждан, передает “Радио 1”.
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