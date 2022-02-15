Джангиров: Законы Гетманцева работают, демонстрируют эффективность и приносят результаты

“Последней эпической битвой в этой сфере стало противостояние вокруг закону №5600. Как говорит идеолог налоговых изменений в стране Гетманцев, закон направлен на установление справедливых правил налогообложения большого бизнеса и ликвидации, ранее принятых коррупционных льгот. По заявлениям же оппонентов, закон №5600 – механизм убийства белого бизнеса, обрекающих его работников на голод и нищету. Что-то из серии “равнины Индии белеют костями ткачей”, как доносил британский генерал-губернатор лорд Уильям Бентинк в Лондон в 1834 году. Ну вот, наступил февраль – даже прошла его половина – и подбиты первые итоги. Где же этот коллапс бизнеса после закона №5600? Его нет”, – констатитровал Джангиров.

По его мнению, не умер бизнес и после другого нашумевшего антиофшорного закона №1210.

“Закон работает уже больше года, КИКи ликвидируются, налоги платятся. Только по уплате акцизного налога с IQOS составляет почти 10 млрд грн увеличения поступлений в бюджет. Или, быть может, изменения в сфере РРО (регистраторов расчетных операций. – “ГОРДОН”) убили представителей малого бизнеса? Однако и здесь предсказанная “либералами-активистами” массовая гибель ФЛП почему-то не состоялась, установлено более 350 тысяч кассовых аппаратов”, – отмечает политолог.

Отдельное внимание Джангиров уделил борьбе со “скрутками” при уплате НДС.

“По итогам января бюджет получил по сальдо НДС дополнительно 5,3 млрд грн к плану или плюс 6,3 млрд грн по отношению к январю прошлого года. Налогоплательщики внесли на счета СЕА НДС более 16 млрд грн. Без преувеличения этого результата удалось достичь благодаря доселе не виданным трансформациям в налоговой. Переиначивая “классика”, можно сказать, что каждая “скрутка” имеет свое имя и фамилию. И наглядным примером стало увольнение с должности руководителя Киевской областной налоговой инспекции – Елены Виноградовой, “крышевавшей” подобного рода схему ликеро-водочного завода “Златогор”. Теперь участники схемы внесены в реестр рисковых, их деятельности будет уделяться особое внимание”, – написал политолог.

Он предположил, что в скором времени критики “забудут” о законопроектах Гетманцева и найдут новые мишени для своей активности.

“Вот увидите – скоро “эксперты” совершенно забудут о №5600, №1210 и реформе РРО и переключатся на что-то новенькое. Я не адвокат Даниила Гетманцева, и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные. Г-н Гетманцев предъявляет общественности определенные успехи в детенизации. Законы Гетманцева работают, демонстрируют эффективность и приносят результаты. Это – основной аргумент в разговоре с критиками”, – резюмировал Джангиров.

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