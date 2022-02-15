 

В Москве назвали 15 февраля самым теплым днем зимы

15.02.2022, 15:43, Новости дня
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В столице температура воздуха поднялась до 3 градусов тепла, этот день стал самым теплым днем зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день в Москве стал самым теплым днем с начала зимы. В 14 часов дня столбики термометров на главной метеостанции города – на метеостанции ВДНХ – поднялись до отметки плюс 3 градуса ровно. До этого самым теплым днем было 11 февраля, тогда было 2,4 градуса», – сказал Леус РИА «Новости».

По его словам, абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха на 15 февраля был установлен в 1952 году – тогда термометры прогрелись до плюс 3,8 градуса. 



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