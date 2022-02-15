 

Британские СМИ назначили время «нападения» РФ на Украину

15.02.2022, 15:43, Новости дня
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Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 а Киеве и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и таковые удары, утверждает британское издание The Sun со ссылкой на источники в американской разведке.

Разработав сценарий войны издание пишет, что военные и правительственные центры Киева, вероятно, сначала получат удары с воздуха, а затем уже российские танки перейдут границу, сообщает The Sun.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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