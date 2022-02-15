В Рыбинске для первоклассников организовали активные каникулы

15.02.2022, 15:26, Новости

Теги: Здравоохранение, Образование

С 14 по 20 февраля – дополнительные каникулы для учащихся первых классов.

В этом году в Рыбинске впервые принято решение в период с 14 по 18 февраля сделать этот отдых организованным. В итоге 336 самых маленьких учеников городских школ посещают городские лагеря дневного пребывания.

Решение открыть лагеря с дневным пребыванием на время дополнительных каникул первоклассников продиктована необходимостью обеспечить безопасность детей на этот период. Далеко не все родители могут взять дополнительный отпуск, чтобы не оставлять своего еще не совсем самостоятельного школьника дома одного.

— Дневной лагерь – решение этого вопроса. Организованный отдых, питание позволяют выдержать режим дня первоклассника, что очень важно для дальнейшего включения в учебный процесс. В настоящее время организованным отдыхом охвачены 336 детей. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Ребята посещают учреждения культуры, спорта и дополнительного образования, — рассказала Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования.

Интересный и активный досуг вместе со всеми школами города организуют для первоклассников Централизованная библиотечная система Рыбинска, Дворцы культуры «Вымпел», «Слип», «Переборы», «Волжский», ОКЦ, театры, СК «Метеор», Центр «Максимум», ЦДТ «Солнечный», «Молодые таланты», Центр туризма и экскурсий.

За пять дней организованного отдыха дети смогут побывать на экскурсиях, различных мастер-классах, в виртуальном концертном зале, стать участниками спортивных мероприятий и игровых программ.

На период весенних каникул городские школы также будут предлагать программы организованного отдыха для всех возрастных категорий обучающихся.

Пресс-служба администрации города Рыбинска