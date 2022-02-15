 

У берегов Канады ищут рыбаков с затонувшего испанского траулера

15.02.2022, 15:20, Новости дня
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Рыболовное судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло недалеко от берегов Канады, на его борту находились 24 человека, информирует испанская газета издание Faro de Vigo.

На борту находились 12 испанцев, а также перуанцы и два датчанина, информирует издание, в момент крушения корабль находился в 250 милях от берега. На месте были найдены две спасательные шлюпки, одна из них пустая, в другой находились три моряка, передает РИА «Новости».

Газета ABC со ссылкой на представителя правительства Испании в Понтеведре Маику Ларриба сообщает, что есть погибшие, несколько человек удалось спасти, поиски продолжаются. Крушение произошло в районе острова Терранова.

Ведется поисково-спасательная операция.

Ранее пожар произошел на вспомогательном судне военно-морских сил Ирана в водах у южной части страны, огонь потушить не удалось, и корабль затонул.



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