Лавров счел информационным терроризмом заявления о «вторжении» РФ на Украину

Военные учения российских войск и возвращение их в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиком независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«[Военные учения российских войск проходят] независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, учения проходили на российской территории, они начинаются и заканчиваются «строго в соответствии с заранее согласованным графиком». То же касается совместных учений российских и белорусских военных и аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке.

Ранее Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, которые спрашивали его о вторжении РФ на Украину после того, как он несколько раз давал комментарии на эту тему.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. РФ неоднократно отвергала обвинения в подготовке.