В России запустили тестирование цифрового рубля

Центробанк России начал тестирование платформы для расчетов в цифровых рублях. Об этом заявили представители регулятора.

Как сообщили в ЦБ, в испытаниях платформы приняли участие 12 банков, три из которых уже подключились к платформе. Двум из них уже удалось успешно осуществить переводы новой валюты между счетами своих клиентов с помощью мобильных приложений, сообщает РИА ФАН.