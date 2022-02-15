 

В России запустили тестирование цифрового рубля

15.02.2022, 15:10, Разное
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Центробанк России начал тестирование платформы для расчетов в цифровых рублях. Об этом заявили представители регулятора.

Как сообщили в ЦБ, в испытаниях платформы приняли участие 12 банков, три из которых уже подключились к платформе. Двум из них уже удалось успешно осуществить переводы новой валюты между счетами своих клиентов с помощью мобильных приложений, сообщает РИА ФАН.



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