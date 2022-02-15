Сара Джессика Паркер зажгла огни небоскреба в Нью-Йорке в честь Дня Святого Валентина

Вчера Сара Джессика Паркер необычно отпраздновала День святого Валентина. Вместо романтичного ужина с супругом Мэттью Бродериком, с которым в мае актриса отметит 25-ю годовщину свадьбы, она отправилась на смотровую площадку самого известного нью-йоркского небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг. Там звезда “Секса в большом городе” приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на небоскребе.

56-летняя Сара Джессика лично включила подсветку, подняв вверх символический рубильник, и высотка зажглась огнями в цвете Tiffany Blue. В этом ей помог Президент и генеральный директор Tiffany & Co. Энтони Ледру. Это первый случай в истории Эмпайр Стейт Билдинг, когда в День святого Валентина здание не горит традиционным красным светом.

Для важного мероприятия Сара Джессика Паркер выбрала элегантный образ нежно-розового цвета: на ней были винтажное шифоновое платье в пол и винтажное пальто в широкую серо-роозовую полоску, а также туфли с бантиками ее собственного бренда SJP. Образ актриса завершила украшениями: на ней были колье и серьги Tiffany Victoria, кольцо и брошь Tiffany & Co. Schlumberger.