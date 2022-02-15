“Господи, почему так сложно быть красивой”, “Залипательно”. 36-летняя Астафьева показала свою тренировку

По словам 36-летней артистки, она начала заниматься спортом после 30 лет и сейчас не представляет без него своей жизни.

“Мне явно не хватало побед над своим эго, ленью и постоянным плохим настроением. Я избавилась от сомнений и неуверенности, обрела единомышленников и, главное, силу! И перестаньте заводить пустые, глупые разговоры по поводу моей внешности”, – написала она.

“Какая молодец. Господи, почему так сложно быть красивой”, – отреагировали подписчики.

“Залипательно”, – прокомментировали ролик фолловеры.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница проекта A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году Астафьева выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году певица начала сольную карьеру.

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