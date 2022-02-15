Исследование: кошки помогают снизить риск инсульта

Ученые из Университета штата Миннесота рассказали, почему кошки – одни из лучших питомцев, которых только можно завести дома. Эти животные приносят куда больше пользы, чем считалось ранее.

Например, кошки снижают риск развития инфаркта и инсульта на 30%. Также они воздействуют на психологическое состояние людей, уменьшая последствия стресса, депрессивных расстройств и панических атак. Если питомец живет с ребенком с момента его рождения, то это сократит риск появления астмы у последнего.

Вообще учеными из Соединенных Штатов Америки доказано, что у любителей кошек продолжительность жизни на 5-10 лет больше, чем у тех, кто предпочитает других домашних животных.