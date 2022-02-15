В лечении травм коленного сустава помогут компьютерные алгоритмы

Все знают, что часто травмы коленных суставов исправляются с помощью операций, но перед этим необходимо пройти исследования с помощью магнитно-резонансной томографии и компьютерные тесты, что помогает создать трехмерные модели костей для определения мест крепления связок и мышц.

Ученые предложили, что лучше с задачей моделирования справятся компьютерные алгоритмы, а не люди. Они разработали соответствующие программы и протестировали их на 26 коленных суставах. Выводы экспертов из Российской Федерации довольно интересные.

Выяснилось, что алгоритмы продемонстрировали свою эффективность в создании моделей, делали это быстрее людей, но иногда результаты приходилось корректировать, хоть и редко.