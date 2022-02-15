Машины Buhler – высокотехнологичное решение для аграрного сектора

15.02.2022, 14:59, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность, Технологии

Практически каждый человек в повседневной жизни сталкивается с продукцией, которая произведена с помощью оборудования Buhler. Это макаронные изделия, мука, крупы, сухие завтраки и многие другие продукты питания, без которых невозможно представить рацион большинства современных людей.

Они изготавливаются на специализированных предприятиях, а вот сырье для них подготавливают представленные машины. Производитель предлагает новейшие решения для разных технологичных процессов, а также обеспечивает возможность качественного обслуживания техники. Бюлер сервис официальный сайт можно найти в самых разных странах.

Что представляет собой бренд Buhler?

Компания является одним из лучших производителей оборудования для обработки зерновых. Основные мощности находятся в Швейцарии, при этом представительства бренда расположены в более чем 100 странах. Впечатляет также многолетняя история бренда.

Специалисты компании работают над улучшением технологий обработки зерна уже более 130 лет. За этот период было создано десятки высокопроизводительных агрегатов, предназначенных для термической и механической обработки материала. В каталоге представлены модели для производства макаронных изделий, а также переработки зерновых в муку и комбикорм. Отдельная линия производства направлена на алюминиевое литье под давлением.

Что предлагает клиентам Buhler?

Производитель может предложить широкий спектр услуг и большое разнообразие высокопроизводительного оборудования. Среди основных решений можно выделить:

Продажа отдельных единиц техники. Бюлер продает технологические линии для охлаждения, сушки, чистки и хранения. Кроме этого, у них можно заказать оборудование для перемещения продукции, машины для сортировки и многие другие виды агрегатов.

Комплексное оснащение предприятия. Специалисты предлагают проектирование и создание целых комплексов для обработки зерна. Это могут быть крупные зерновые терминалы, силосные зернохранилища и другие объекты.

Услуга «Все от одного поставщика». Компания занимается проектированием, созданием конструкций и пусконаладочными работами.

Такой подход обеспечивает массу преимуществ для потенциальных клиентов. Они получают полный спектр работ и готовое оборудование под индивидуальные запросы.

Какую технику производит компания?

Бренд разработал высококачественное оборудование для разных процессов в сфере обработки урожая зерновых. Среди них можно выделить несколько основных категорий:

Транспортное оборудование. Эта группа представлена цепными транспортерами, нориями, шнековыми транспортерами и ленточными транспортерами. Все они на практике показали превосходные результаты по производительности и уровню эффективности.

Машины для очистки зерна. Производитель предлагает одни из лучших агрегатов в этой категории. В каталоге представлены лабораторные очистительные машины, трубные магниты, барабанные сепараторы, техника для предварительной очистки, камнеотделители, сортировочные цилиндры, и агрегаты для очистки посевного материала.

Сушильные устройства. Модели, представленные производителем, работают на основе технологий Eco CooL и Eco Dry. Основным их отличием является низкое потребление энергии, которое обеспечивается за счет использования новейших элементов.

Кроме этого, компания поставляет на рынок устройства для аспирации, судовые погрузчики, автоматическую технику для контроля и т.д. Все указанные модели доступны для заказа. Нужно только обратиться в специализированную компанию и оформить заявку.