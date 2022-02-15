 

Певец Максим Леонидов пояснил, почему женится только на актрисах

15.02.2022, 14:42, Разное
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Известный музыкант, автор и исполнитель песен Максим Леонидов недавно отпраздновал 60-летний юбилей. В настоящее время певец женат третьим браком на актрисе театра Ленсовета Александре Камчатовой.
Леонидов рассказал, что его предыдущие браки были также с деятельницами кинематографа. Первой супругой знаменитости была Ирина Селезнёва, актриса театра и кино. Второй раз он женился на Анне Банщиковой, именно ей певец посвятил популярную в 90-х годах песню «Девочка-видение». В третьем браке у Максима Леонидова и Александры Камчатовой, которая младше своего мужа на семнадцать лет, родились дочь Мария и сын Леонид.

По мнению артиста, это прекрасно, когда супругов объединяет общее дело, например, творческая деятельность, и с любимой женщиной всегда есть разнообразные темы для обсуждения, а не только вопросы, касающиеся быта или воспитания детей, информирует ГлобалМСК.

В настоящее время Максим Леонидов радикально изменил имидж – певец очень сильно похудел, а также отпустил усы и бороду.

Источник: globalmsk.ru



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