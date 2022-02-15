 

Трасс отмахнулась от «оскорблений» Лаврова

15.02.2022, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала ITV заявила, что ей «все равно» на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», – цитирует ее РИА «Новости».

При этом Трасс сообщила, что ее не волнуют оскорбления, которым она якобы подверглась. «Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства. Мы продолжим обращать на это внимание, и, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом», – передает ТАСС ее слова.

Отмечается, что слова об «оскорблениях со стороны Лаврова» прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что «Лавров бы не так сильно насмехался над ней», если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.

Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России

01.02 / Эксперты назвали главную причину быстрой разрядки ноутбуков Mac

05.05 / “Проекта “Стена” нет”. Глава Госпогранслужбы Украины рассказал, как сейчас оборудована граница с РФ

24.07 / Олимпийский чемпион по борьбе пропал в лесу в Подмосковье

21.01 / Караулов: Год назад дочь сказала Путину: “Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим”

17.07 / “Шикарная”. Звезда “Великолепного века” порадовала фанов новой фотосессией

15.12 / Группа “Метинвест” вошла в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала “Власть и деньги”

27.07 / В компании MediaTek объявили о начале производства нового процессора для мощных планшетов

27.08 / России научились создавать виртуальных двойников реальных объектов

15.09 / Euronews – во Франции прошли массовые протесты против принудительной вакцинации врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика