 

Лавров: Отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы ЕС вздохнуть с облегчением

15.02.2022, 14:38, Новости дня
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Отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Лавров прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет «предотвратить войну с Россией», информирует ТАСС.

«Я убежден, что если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе, – те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытаются прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий», – сказал министр.

Также Лавров высказал уверенность в том, что мысль об отказе Украины от членства в НАТО будет постепенно пробивать себе дорогу.

«Что касается заявления посла Украины в Лондоне [Вадима Пристайко] относительно возможности отказа его страны от членства в НАТО, если она будет помогать установлению мира, сотрудничества, всеобщему благополучию, то могу только сказать, что есть разумные люди», – высказался министр.

По словам Лаврова, «на Украине есть многие политики и политологи, которые разделяют такие оценки, они не стесняются их высказывать. Думаю, эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу. И подчеркну еще раз: она указывает путь, которого хотят многие в Европе в том числе».

Ранее Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».

До этого в МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности.

Напомним, посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России.



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