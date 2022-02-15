 

Сарказм Зеленского обвалил фондовые рынки

15.02.2022, 14:38, Новости дня
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Фондовые рынки и индекс S&P 500 резко обвалились после сарказма президента Украины Владимира Зеленского и последующего некорректного перевода на иностранные языки.

Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told» – «нам сказали»), сообщил Bloomberg. 

На фоне неудачной шутки и перевода индекс S&P 500 упал на 1,2%, нефть стала стоить дороже 95 долларов за баррель. Позже рынок акций отыграл потери.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.



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