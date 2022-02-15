 

Правительство предложило изменить законодательство для снижения цен на бензин

15.02.2022, 14:26, Разное
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Правительство России выступило с инициативой внести поправки в законодательства для стабилизации цен на автомобильное топливо. Об этом говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов Госдумы России.

Речь идет о проекте федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”. Он предусматривает изменение параметров формирования акцизов на сырье таким образом, чтобы рост цен на моторное топливо не превышал уровень инфляции, сообщает Ura.ru.



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