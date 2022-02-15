 

В ЛДПР выпустили официальную информацию о состоянии Жириновского

15.02.2022, 14:26, Разное
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Российский политик Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве в начале февраля. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и от 30 до 75% поражения легких. Сообщалось, что политику становится все хуже. Однако как выяснилось, все это лишь слухи.

В ЛДПР выступили с официальным сообщением о реальном состоянии Жириновского. По данным парламентариев, политик действительно госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Однако сейчас его состояние стабильное. Коллеги надеются, что скоро он сможет сам обратиться к журналистам. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, передает телеканал “360”.

Он добавил, что до сих пор ни одно издание не опубликовало реальную информацию о состоянии политика. Партия осуждает распространение неподтвержденных слухов.

Напомним, 9 февраля стало известно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с пневмонией и положительным ПЦР-тестом. В федеральных СМИ появилась информация о том, что политик якобы в критическом состоянии, хотя все ссылались на собственные анонимные источники, а официальных даных при это м не было.



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