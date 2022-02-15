 

Ольга Серябкина показала новые фото двухмесячного сына

15.02.2022, 14:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы SEREBRO, крайне редко делится с подписчиками фотографиями своего сына Луки, который родился в ноябре. Иногда певица размещает видео в сторис, на которых можно увидеть ручки и ножки малыша. Но сегодня Ольга сделала исключение и опубликовала фото с первенцем на руках. Лицо ребенка, одетого в белый плюшевый комбинезон с ушками, конечно, повернуто к матери. 

Самый сладкий пирожок, – подписала фото Ольга. 

Надо сказать, будучи мамой двухмесячного малыша, Ольга уже активно работает и выходит в свет. Например, вчера она поздравила своего друга, режиссера Жору Крыжовникова с днем рождения лично. Кинематографисту исполнилось 43 года и он отметил свой праздник в кругу друзей, коллег и актеров, которых когда-либо снимал. Среди гостей были Александр Петров со своей девушкой Стасей Милославской, Андрей Бурковский, Монеточка и другие, в том числе и Ольга Серябкина, которая снялась в фильме Крыжовникова “Самый лучший день”. 

Ольга Серябкина с сыном

При этом недавно Ольга призналась, что работала активно над новым альбомам всю беременность. А накануне родов пришла в студию, чтобы закончить работу, сообщить об еще одном треке и поменять название. 

Всю беременность я писала альбом, и это было с волшебным ощущением внутри. Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он как никто другой причастен к созданию альбома. Он повлиял на него, и поэтому мне было очень важно посвятить песню сыну. Я поняла, что хочу и должна сделать. Кстати, до последнего дня беременности практически никто не знал о том, кто у нас будет, мальчик или девочка. Поэтому песня “Синий цвет твоей любви” так важна для меня. Она вообще изменила курс альбома, и теперь он носит то же название, – подписала Ольга видео, на котором танцевала в студии за день до родов. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

Напомним, что о беременности Ольги Серябкиной стало известно в середине сентября. Отец мальчика – 33-летний бизнесмен Георгий Начкебия, за которого певица тайно вышла замуж осенью 2020-го. Свадьба состоялась в маленьком городе в Альпах, недалеко от Вены, а праздничный ужин молодожены провели в узком кругу в самой австрийской столице. 

Недавно Ольга Серябкина ответила на 10 коротких вопросов HELLO.RU – ответы читайте здесь.

Георгий Начкебия и Ольга Серябкина



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / «Колчаковская», «Кадетская», «имени Николая II»: Собянин подписал указ о переименовании 20 станций метро с советскими названиями

19.09 / Ефремов попросил ввести его в криогенный сон на весь срок заключения

24.05 / Скандалы: ЛУКОЙЛ пошел по стопам «Норникеля»

07.12 / День святой Екатерины: традиции и приметы 7 декабря

17.09 / Медики рассказали о самом полезном напитке для головного мозга

01.11 / Мнение: Идеология пятичленки, письмо Сталину и приговор академика Павлова

21.04 / Обратно к Меган: принц Гарри улетел в США за день до 95-летия королевы Елизаветы II

04.07 / Ургант мечтает увидеть свою “американскую” дочь и ее темнокожего бойфренда

23.08 / Отказ от увлажнения: ошибки при уходе за жирной кожей лица

21.09 / Названы лучшие продукты против старения кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика