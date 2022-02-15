Ольга Серябкина показала новые фото двухмесячного сына

Певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы SEREBRO, крайне редко делится с подписчиками фотографиями своего сына Луки, который родился в ноябре. Иногда певица размещает видео в сторис, на которых можно увидеть ручки и ножки малыша. Но сегодня Ольга сделала исключение и опубликовала фото с первенцем на руках. Лицо ребенка, одетого в белый плюшевый комбинезон с ушками, конечно, повернуто к матери.

Самый сладкий пирожок, – подписала фото Ольга.

Надо сказать, будучи мамой двухмесячного малыша, Ольга уже активно работает и выходит в свет. Например, вчера она поздравила своего друга, режиссера Жору Крыжовникова с днем рождения лично. Кинематографисту исполнилось 43 года и он отметил свой праздник в кругу друзей, коллег и актеров, которых когда-либо снимал. Среди гостей были Александр Петров со своей девушкой Стасей Милославской, Андрей Бурковский, Монеточка и другие, в том числе и Ольга Серябкина, которая снялась в фильме Крыжовникова “Самый лучший день”.

Ольга Серябкина с сыном

При этом недавно Ольга призналась, что работала активно над новым альбомам всю беременность. А накануне родов пришла в студию, чтобы закончить работу, сообщить об еще одном треке и поменять название.

Всю беременность я писала альбом, и это было с волшебным ощущением внутри. Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он как никто другой причастен к созданию альбома. Он повлиял на него, и поэтому мне было очень важно посвятить песню сыну. Я поняла, что хочу и должна сделать. Кстати, до последнего дня беременности практически никто не знал о том, кто у нас будет, мальчик или девочка. Поэтому песня “Синий цвет твоей любви” так важна для меня. Она вообще изменила курс альбома, и теперь он носит то же название, – подписала Ольга видео, на котором танцевала в студии за день до родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

Напомним, что о беременности Ольги Серябкиной стало известно в середине сентября. Отец мальчика – 33-летний бизнесмен Георгий Начкебия, за которого певица тайно вышла замуж осенью 2020-го. Свадьба состоялась в маленьком городе в Альпах, недалеко от Вены, а праздничный ужин молодожены провели в узком кругу в самой австрийской столице.

Недавно Ольга Серябкина ответила на 10 коротких вопросов HELLO.RU – ответы читайте здесь.

Георгий Начкебия и Ольга Серябкина