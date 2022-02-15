 

“Да, принцесса!” Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги

15.02.2022, 14:18, Новости дня
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“С Днем влюбленных! Любите себя, и вас полюбят окружающие”, – написала она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Да, принцесса!” – прокомментировал подписчик chornsergey54.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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