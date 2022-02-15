Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий теробороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий

Нардеп от “Голоса”, секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко пояснил, что изменения предоставят возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск или/или группировками Объединенных сил, предназначенных для ведения боевых действий.

Прийнято за основу проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про основи національного спротиву” щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій”, #ЗП6521 pic.twitter.com/UixhCI4c72

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 15, 2022

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в часть первую статьи 20 закона Украины “Об основах национального сопротивления”, в которой закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины.

Костенко отметил, что законопроект, когда он будет окончательно принят, “фактически снимает запрет воевать” теробороне, устраняет коллизию законодательства и усиливает обороноспособность Украины.

“Конечно, главный субъект противодействия агрессии – наши Вооруженные силы, а у теробороны есть ряд задач поддержки и обеспечения. Но важно, чтоб в случае крайней необходимости у военного командования была возможность на отдельных направлениях усилить ВСУ подразделениями территориальной обороны”, – сказал он.

Нардеп от “За майбутнє” Сергей Рудык уточнил, что право воевать в зоне ООС у теробороны уже есть, но оно предоставляется решением главнокомандующего. Новый документ, по его словам, дает такую возможность “на любой случай в жизни”.

Нардеп от “Голоса”, член оборонного комитета Сергей Рахманин отметил также, что документ дает теробороне право использовать оружие в зоне боевых действий. “Если они этого не делают, то непонятно, для чего они создаются. Это, простите, искусство ради искусства”, – добавил он.

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что “все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать”, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

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