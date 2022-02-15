Оккупанты проводят в ОРДЛО рейды в поиске граждан, которые уклоняются от “военной службы” – украинская разведка

“Российские оккупационные администрации во взаимодействии с оккупационным командованием продолжают активные меры по комплектованию личным составом 1-го и 2-го армейских корпусов. Осуществляются рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц, пригодных к военной службе, которые уклоняются от учета в оккупационных военкоматах”, – говорится в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ усиливает контроль над состоянием частей и соединений 1-го и 2-го армейских корпусов.

“С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяются подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в определенные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом”, – отметили в Минобороны.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/252640107047417

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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