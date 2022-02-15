 

Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

15.02.2022, 13:42, Разное
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Московская область впервые не вошла в десятку антилидеров среди регионов и субъектов России по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Подмосковье выявили лишь 4262 новых случая заражения ковидом.

Среди округов области по тяжести эпидемиологической обстановки лидирует Одинцовский округ, где заболел 451 человек. На втором месте находится Ленинский округ с 385 инфицированными, а замыкает тройку худших по ковиду Балашиха, где выявили 235 новых случаев COVID-19, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Помимо них в антитоп-10 вошли Дмитров и Раменский округ с 217 и 210 зараженных соответственно. При этом в пяти округах – Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном и Рошали – не выявили ни одного нового заболевания, передают “Вести Подмосковья”.



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