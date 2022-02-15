“Давай, малая, почти вышло!”, “Не делай этого”. Звезда ситкома “Танька и Володька” Песик показала живот

“Проверяем с [украинским спортсменом] Артуром Слободяном, кто как накачался”, – написала она.

В ролике Слободян снялся с голым торсом и продемонстрировал мышцы. Певик подняла футболку, оголив живот, и повторила позы спортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

“Давай малая, почти вышло!” – прокомментировал подписчик dimka_sky88.

“Таня, не делай этого”, – попросила katyaonishuk.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик исполнила главную роль в сериале “Танька и Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

—