 

“Давай, малая, почти вышло!”, “Не делай этого”. Звезда ситкома “Танька и Володька” Песик показала живот

15.02.2022, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Проверяем с [украинским спортсменом] Артуром Слободяном, кто как накачался”, – написала она.

В ролике Слободян снялся с голым торсом и продемонстрировал мышцы. Певик подняла футболку, оголив живот, и повторила позы спортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

“Давай малая, почти вышло!” – прокомментировал подписчик dimka_sky88.

“Таня, не делай этого”, – попросила katyaonishuk.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик исполнила главную роль в сериале “Танька и Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Никитин прокомментировал заявление Каминской о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”

29.08 / В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

24.07 / Fauci Expects Return to Normal Life in 2021

20.07 / ОКБ «Сухого» показало систему дополненной реальности для сборки самолетов

06.10 / В СБУ заявили о предотвращении серии терактов в Закарпатье

03.12 / Проекты по оказанию помощи инвалидам получили гранты на 9 млрд рублей

11.02 / Умерла актриса Евгения Брик

28.01 / Трамп может направить в Сенат США письменные показания по делу об импичменте – СМИ

22.11 / Подросток давал доступ к фейковому приложению “Дія”, где можно было создать COVID-сертификат – прокуратура

16.05 / Шендерович: Палестинский народ жалко: он в заложниках у убийц. Палестинец, замеченный в симпатии к евреям, будет уничтожен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика