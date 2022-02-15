Каспаров: Пока у власти Путин, я возвращаться в Россию, естественно, не собираюсь

Каспаров покинул Россию в 2013 году, заявив о преследовании российских властей. Сейчас он живет в США. В 2014 году стало известно, что Каспаров получил гражданство Хорватии.

В интервью он рассказал, что не сдавал российский паспорт, но он у него просрочен.

“Потому что возобновить его можно, только посетив российское консульство. Но как-то эта идея меня не согревает… Пока у власти Путин, я возвращаться в Россию, естественно, не собираюсь. Это билет в одну сторону. А когда в России начнутся перемены, то мне не нужно будет сильно заморачиваться по поводу продления паспорта. То есть я как бы российский гражданин так же, как хорватский”, – сказал Каспаров.

Политик поблагодарил бывшего премьер-министра, а сейчас президента Хорватии Зорана Милановича за предоставление ему и его жене Дарье Тарасовой хорватского гражданства.

“Я и моя жена Даша благодарны бывшему премьер-министру, а сейчас президенту Хорватии Милановичу, который нам тогда дал возможность получить европейский паспорт. Это на самом деле решило очень многие проблемы. Потому что я мог оказаться, в общем-то, в подвешенном состоянии. Становиться политическим беженцем было не лучшим вариантом. Мне надо было ездить по миру. Для меня это жизнь. Выступления, лекции… Хорватский паспорт эту проблему решил”, – сказал Каспаров.

Политик рассказал, что с семьей проводит часть времени в Хорватии, к примеру, во время пандемии коронавируса они жили там 10 месяцев.

Гордон спросил у собеседника, жалеет ли он, что живет вдали от России.

“Ну, это единственная ситуация, в которой я могу что-то делать для своей страны. Потому что в России я провел бы все это время в заключении – на домашнем аресте. В лучшем, повторяю, случае. Здесь я все-таки могу сделать многое. И мне кажется, что за эти годы мне все-таки удалось разрушить многие стереотипы, которые путинская пропаганда, к сожалению, успешно создавала”, – отметил политик.

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил Педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Анатолия Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых – серия “Мои великие предшественники”, состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, “Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить”, “Человек и компьютер. Взгляд в будущее”.

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности, является сооснователем Форума свободной России.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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