 

Ученые создали качественную искусственную эмаль

15.02.2022, 13:32, Новости дня
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Коллектив специалистов решил провести исследование, направленное на создание искусственной эмали, будет крепче и плотнее, чем природная. Они добились того, чего хотели.

Эксперты изучили особенности формирования природной эмали и на основе этих данных начали создавать собственное вещество. Правда, специалисты заменили магний, входящий в состав на натурального покрытия, на нетоксичный оксид циркония. Полученная эмаль оказалась плотной и крепкой.

Эксперименты с использованием лазерного наконечника продемонстрировали, что материал показал себя с лучшей стороны, а разрезать его получилось только с помощью специального диска циркулярной пилой. Эмаль получилась более твердой, чем все существующие аналоги.



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