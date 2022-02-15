 

Найден способ предсказывать креативность

15.02.2022, 13:32, Новости дня
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Недавно группа ученых решила понять, от чего зависит способность к креативности и как понять, предрасположен человек к творчеству или нет. Для этого была проведена исследовательская работа с участием ста добровольцев.

Креативность – способность человека к творчеству, созданию новых вещей, будь то приборы, произведения искусства и прочее. Было выдвинуто предложение, что предрасположенность к созиданию можно определить по активности семантической памяти.

Эксперимент показал, что это действительно так. В процессе научной работы эксперты анализировали мозг людей с помощью магнитно-резонансной томографии. Активность семантической памяти указывала на предрасположенность к творчеству.



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