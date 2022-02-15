 

МОК раскритиковал высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой

15.02.2022, 13:12, Новости дня
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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не обладал достоверной информацией о попадании запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, поскольку не участвовал в судебном разбирательстве, сообщили в пресс-службе МОК.

«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.



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